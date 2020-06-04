أمطار خفيفة.. "التنبؤ بالفيضان" ينشر خرائط سقوط الأمطار حتى السبت

أعلن مركز التنبؤ بفيضان النيل التابع لوزارة الري، عبر صفحته الرسمية على فيس بوك، خرائط أماكن يتوقع سقوط الأمطار عليها، خلال الفترة من 4 يونيو وحتى 6 يونيو الجاري.

وتشير نتائج نماذج التنبؤ بالأمطار بمركز التنبؤ في قطاع التخطيط وخرائط الأمطار على جمهورية مصر العربية، إلى أنّه من المتوقع عدم سقوط أمطار غدا.

ويمكن الاطلاع على خرائط الأمطار لليوم حتى السبت المقبل، من خلال الصور التالية:

خريطة سقوط الأمطار اليوم 4 يونيو

إحتمال سقوط أمطار خفيفة على وسط سيناء وخليج السويس ومناطق متفرقة من الوجة البحرى.

خريطة سقوط الأمطار اليوم 5 يونيو

من المتوقع عدم سقوط أمطار.

خريطة سقوط الأمطار اليوم 6 يونيو

إحتمال سقوط أمطار خفيفة على أقصى السواحل الشمالية الغربية.

وطالب المركز، المواطنين، بتوخي الحذر واتخاذ الإجراءات اللازمة خلال فترات سقوط المطر.