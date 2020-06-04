مصممة فيديو افتتاح المتحف المصري بإيطاليا: سعدت بعرضه.. والسفير شكرني

بعد فترة إغلاق تقدر بنحو 3 أشهر بسبب أزمة فيروس كورونا، افتتح المتحف المصري بتورينو أبوابه للجمهور، وسط إجراءات وقائية مشددة متمثلة في وضع عبوات التعقيم والمطهرات في جميع أركان المتحف، وقياس درجات الحرارة لجميع الزوار.

افتتاح المتحف بدأ بعرض مقطع فيديو يعكس العلاقة الوطيدة بين الشعبين المصري والإيطالي، من تصميم المخربة المصرية الشابة غادة والي، والذي تصدر الصحف الإيطالية، وحظى بإشادة كثيرين اعتبروا ما نشرته وثيقة تاريخية بين البلدين توضح مدى عمق العلاقة والترابط بين الشعبين.

وتعليقًا على ظهروه في افتتاح المتحف، أعربت المخرجة والمصممة غادة والي، عن سعادتها بعرضه في المتحف، وهو بمثابة نجاح كبير لها ودلالة على أن رسالتها التي صممت الفيديو من أجلها وصلت للجميع وفهمها المصريون والإيطاليون.

وأضافت "والي" لـ"الوطن"، أنها لم تكن تتوقع هذا النجاح المذهل للفيديو، والذي دفع السفارة المصرية في روما للاتصال بها وشكرها على ما قدمته من جهد في تصميم الفيديو، الذي أثر في الجميع هناك.

وأشارت المخرجة الشابة، إلى أن السفير هشام بدر، سفير مصر في روما، اتصل بها هاتفيا وعبر لها عن شكره وإعجابه بما قدمته، "قاللي إن الزوار من كل الأعمار حبوا الفيديو، وبدأو يبصوا لمصر بصورة مختلفة، كان نفسي أكون موجودة وأشوف ده بنفسي، ولكن لما الفرصة تسمح هزوره بنفسي".

وأوضحت أن المتحف المصري في إيطاليا من أكبر المتاحف والحضارة المصرية يعرفها الإيطاليون جيدا ويقدرونها، "الموضوع كان مفاجأة ليا، ومبسوطة إني قدرت استخدم مهنتي وأعمل شيء كويس لمصر، خاصة في ظل أزمة عالمية كبيرة زي كورونا".