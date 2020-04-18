غادة والي: الأمم المتحدة ستصدر تقرير عن العنف ضد المرأة في زمن كورونا

أكدت الدكتور غادة والى، وكيل أمين عام الأمم المتحدة، والمديرة التنفيذية لمكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة، أن هناك تكليف من الأمم المتحدة، بدراسة العديد من الأمور خلال جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، ومن بينها دراسة التطورات التي تحدث حول العالم في أكثر من قضية.

وأوضحت "والي"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "المصري أفندي"، على قناة القاهرة والناس، أن السكرتير العام للأمم المتحدة، قرر إصدار تقرير بعنوان "أثر كوفيد 19 على المرأة والعنف المنزلي"، وجرى بدء تجميع بيانات من دول مختلفة، ونجمع هذه البيانات، ونحن بصدد تحليلها، وإصدار تقرير عنها، وسيكون مصدرها من الحكومات، بمعنى أنها ستكون رسمية، وأيضا نضع توقعات.

وأشارت إلى أنه كان لدينا توقع بزيادة الأدوية المغشوشة فى الأسواق، لا سيما أنها عليها زيادة طلب، وهناك أيضا جرائم الانترنت، فنحن بصدد دراستها، وخلال أسابيع قليلة، ستصدر نتائج هذه الدراسات.

وتابعت: "كل منظمات الأمم المتحدة تعمل مع بعضها البعض، ونجتمع بشكل أسبوعى، وهناك أعداد لتصورات لمرحلة ما بعد الجائحة، وكيفية إعادة الحياة ومواجهة مرة أخرى والخسائر الاقتصادية والصحية، وسيكون لدينا برامج للتدخل لمساعدة الحكومات".