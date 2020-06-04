هل هناك فرق بين أسعار الشرائح في العدادات؟.. الكهرباء تجيب

أوضح جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، أن أسعار الشرائح في العدادات مسبوقة الدفع لا تزيد عن العدادات التقليدية، حيث يعتقد الكثير من المواطنين أن أسعار شرائح الكهرباء بالعدادات مسبوقة الدفع تزيد عن أسعار الشرائح بالعدادات التقليدية التي تعتمد على إصدار فاتورة استهلاك شهرية وهذا أمر غير صحيح تماما.

وأضاف الجهاز أن أسعار شرائح الكهرباء سواء للقطاع المنزلي أو التجاري أو غيرها من أنواع المستهلكين واحدة مهما اختلف نوع العداد، كما أن الدعم للشرائح المستحقة للدعم واحدة في كل العدادات سواءً كانت تقليدية أو مسبوقة الدفع.

وأنشئ جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك بموجب القرار الجمهوري رقم 326 لسنة 1997 المعدل بالقرار رقم 339 لسنة 2000 بإعادة تنظيم جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك.

كما أن للجهاز شخصية اعتبارية ومقره مدينة القاهرة، وفي مطلع عام 2015 صدر القانون رقم 87 لسنة 2015، بإصدار قانون الكهرباء والذي ينص على أن جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، هو هيئة عامة مستقلة عن أطراف مرفق الكهرباء وتكون له الشخصية الاعتبارية.

إضافة إلى تنظم شؤون الجهاز اللوائح الداخلية التي تعتمد من مجلس الإدارة وتصدر بقرار من الوزير المختص، وأفرد هذا القانون للجهاز العديد من الاختصاصات التي بدورها تعد هي الشمس التي يستنير بها قطاع الكهرباء والطاقة في مصر.