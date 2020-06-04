انطلاق قافلة طبية مجانية بمستشفى طور سيناء السبت

أعلنت مديرية الصحة بمحافظة جنوب سيناء، اليوم الخميس، انطلاق قافلة طبية تضم تخصصات مختلفة بمستشفى طور سيناء العام، اعتبارًا من السبت المقبل وحتى الخميس الموافق 11 يونيو الجاري، وفقا لبروتوكولات التعاون الموقعة مع كليات طب الزقازيق وعين شمس ومعهد القلب.

وقال الدكتور أيمن رخا وكيل وزارة الصحة، إن القافلة تضم 15 تخصصا طبيا، وهي: جراحة المسالك البولية، والجراحة العامة، وباطنة عامة، وجراحة العظام، وباطنة، والمتوطنة والجهاز الهضمي والكبد، وأمراض المخ والأعصاب، وطب الأطفال، وجراحة العيون، وجراحة المخ والأعصاب، والرمد، والنساء والتوليد، والتخدير والرعاية المركزة، وجراحة القلب، وأمراض القلب.

وأكد وكيل الوزارة، أنه سيجري توقيع الكشف، وإجراء الجراحات والفحوصات الطبية اللازمة لجميع المرضى مجانًا، بالعيادات الخارجية والأقسام الداخلية.