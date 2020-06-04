توافر المستلزمات الوقائية والأدوية بمستشفيات العزل بالغربية

تواصل اللجنة العليا المشكلة لمتابعة المستشفيات بمحافظة الغربية، جولاتها الميدانية للتأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية والوقائية بمستشفيات العزل المخصصة لتشخيص حالات كورونا على مستوى المحافظة.

ووفقا لبيان لجنة المتابعة، اليوم، تبين انتظام حضور الأطقم الطبية وتوافر الادوية والمستلزمات الطبية ومتطلبات الحماية الشخصية بكافة مستشفيات العزل وعددها 16 مستشفي بمراكز ومدن المحافظة.

وأوضح الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة بالغربية ، وعضو اللجنة المشكلة للمتابعة ، خلال زيارته اليوم لمستشفي المنشاوي العام، دعم جهود الدولة المصرية في مواجهة فيروس كورونا المستجد، في ضوء تكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بالمرور اليومي على جميع المستشفيات التي تم تحديدها ضمن نطاق كل محافظة لتكون مستشفى عزل.