ارتفاع حالات الشفاء من مصابي فيروس كورونا بالشرقية إلى 159

أعلن الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة، خروج 23 حالة شفاء جديدة من فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، من مستشفيات العزل بالمحافظة.

وأكد "مسعود"، أنه تم خروج 13 حالة من مستشفى العزل بفاقوس، و6 حالات من مستشفى الصدر بالزقازيق، وحالتين من مستشفى العزل بالزقازيق، فيما شهد مستشفى حميات فاقوس، للمرة الأولي خروج أول حالتي شفاء منه.

بذلك إجمالي عدد حالات الشفاء بالمحافظة إلى 159 حالة حتى الآن، منهم 106 حالات بعزل الزقازيق، 13 حالة بالصدر، 22 بعزل فاقوس، 3 بحميات الزقازيق، 6 بمستشفى كفر صقر، 7 بمستشفى الإبراهيمية المركزي، 2 بحميات فاقوس.

وأوضح وكيل الوزارة بالمحافظة، أن هذه الحالات تحولت نتائج الفحوصات المعملية لهم من إيجابية إلي سلبية، وذلك بعد إجراء المسحة الثالثة لهم، وبعد خضوعهم لبروتوكولات العلاج المقررة من قبل وزارة الصحة المصرية ومنظمة الصحة العالمية، وتقديم أوجه الرعاية الطبية لهم، مضيفاً بأنه تم التنبيه عليهم باستكمال فترة العزل بالمنزل، والتأكيد على اتباع كافة الإجراءات الوقائية المنزلية.

وقدم وكيل الوزارة الشكر والتقدير لجميع أفراد الطاقم الطبي، والخدمات المعاونة بجميع المستشفيات، على تفانيهم في العمل، والجهود المبذولة لصالح المرضي بالمحافظة.