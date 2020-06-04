إيران تطلق سراح البحار الأمريكي مايكل وايت المحتجز لديها منذ 2018

أطلقت إيران سراح البحار الأمريكي مايكل وايت المحتجز لديها منذ 2018، حسبما أفادت قناة "سكاي نيوز عربية" في نبأ عاجل.

وكان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، أعلن مارس الماضي، أن جمهورية إيران الإسلامية أطلقت سراح أمريكي مسجون لديها، لأسباب طبية، بشرط عدم مغادرته البلاد وسط حملة إيرانية للإفراج عن معتقلين لاحتواء انتشار فيروس كورونا.

وكان مايكل وايت، المواطن الأمريكي وأحد الجنود القدامى في البحرية الأمريكية، قد ألقي القبض عليه في 2018 وحكم عليه بالسجن 13 عاماً وقالت مصادر أمريكية سابقاً إنه مصاب بالسرطان.

وفي بيان صدر عن الخارجية، قال مايك بومبيو، إن "مايكل بات حالياً في عهدة سفارة سويسرا"، التي تمثل المصالح الأمريكية في طهران في ظل غياب العلاقات الدبلوماسية بينها وبين واشنطن، حيث يخضع للاختبارات المطلوبة.

ودعا بومبيو أيضاً إلى الإفراج "النهائي" عنه وعن "كل الأمريكيين المحتجزين بشكل غير عادل في إيران.

وطبقاً لمحاميه، أُلقي القبض على وايت عام 2018 أثناء زيارته لصديقته في إيران وأدين بتهمة "إهانة المرشد الأعلى للجمهورية الإيرانية آيه الله علي خامنئي" وبتهمة نشر صور له في إيران على مواقع التواصل الاجتماعي في مارس عام 2019.

وتطالب الإدارة الأمريكية إيران بالإفراج لأسباب إنسانية عن ثلاثة أميركيين آخرين تحتجزهم طهران بالإضافة إلى العمل على الكشف عن موقع روبرت ليفينسون المختفي في طهران منذ عام 2007.