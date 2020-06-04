للمرة الأولى.. الكاظمي يمنع قادة إيران من دخول العراق دون تأشيرة

في الوقت الذي تتسارع فيه خطوات رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، لمواجهة الأزمات التي يمر بها العراق، والجهود الرامية لطرد الفاصائل الأجنبية خارج العراق، يزور إسماعيل قاآني، قائد الحرس الثوري الإيراني، بغداد لأول مرة بتأشيرة رسمية من وزارة الخارجية العراقية، طبقًا لأوامر مشددة من الكاظمي.

ووفقًا لقناة "العربية" الإخبارية، حضر قاآني إلى بغداد، اليوم، مع الوفد الرسمي بخلاف المرات السابقة، حينما كان يأتي عدد من الشخصيات الإيرانية لاسيما من قيادات "الحرس الثوري" بزيارات غير معلنة نظرًا لتغلغل النظام الإيراني في العراق، بعد ما شدد رئيس الوزراء العراقي على حصول كل المسؤولين الأجانب من السياسية والعسكرية ومن جميع الدول على شكل وفود رسمية على تأشيرات قبل دخول العراق.

وتتزامن زيارة قاآني قائد "الحرس الثوري" الجديد، خليفة قاسم سليماني الذي قتل في غارة جوية أمريكية في العراق، مع بغداد لإجراء أول حوار استراتيجي شامل مع الولايات المتحدة بعد نحو 12 عاماً من توقيع اتفاقية الإطار الاستراتيجي والاتفاقية الأمنية التي حددت أطر التعاون بين البلدين، وفي حين يتوقع أن يبدأ الحوار عبر دائرة تلفزيونية مغلقة بين وفدين على مستوى السفراء، لعدم التصويت على وزير خارجية في حكومة الكاظمي، فإن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو سيشرف على الحوار بين الطرفين.