السعودية تسجل 1975 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الخميس، تسجيل 1975 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد؛ ليصبح عدد الحالات المؤكدة في المملكة 93157 حالة، من بين هذه الحالات يوجد حاليًا 23581 حالة نشطة لا تزال تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة، منها 1381 حالة حرجة، والبقية حالاتهم مطمئنة.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس"، أنه جرى تسجيل 806 حالات تعافٍ جديدة؛ ليصل عدد المتعافين إلى 68965 حالة، بينما جرى تسجيل 32 حالة وفاة جديدة؛ ليرتفع عدد الوفيات إلى 611 حالة.

وبينت أن حالات الإصابة المسجلة وعددها 1975 حالة، 52% منها تعود لسعوديين و48% لغير سعوديين، و68% للإناث، و32% للذكور، وبلغت نسبة كبار السن 6%، والأطفال 11%، والبالغين 83%.

وفيما يخص الفحوصات المخبرية في المملكة، أوضحت "الصحة السعودية" أنه تمت إضافة 16246 فحصًا جديدًا؛ ليصل إجمالي عدد الفحوص المخبرية التأكيدية لهذا الفيروس حتى الآن إلى 887209 فحوصات.

وأشارت وزارة الصحة إلى أن إجمالي عدد الحالات المؤكدة المصابة بفيروس كورونا (كوفيد - 19) حول العالم بلغت 6530067 حالة، فيما بلغ عدد الحالات التي تم تعافيها 2820488 حالة حتى الآن، كما بلغ عدد الوفيات 386392 حالة.