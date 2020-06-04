يوميات كورونا في الخليج.. السعودية تكسر حاجز الـ90 ألف.. وقطر 62160

وصل عدد إصابات فيروس كورونا على مستوى العالم، منذ ظهوره في مدينة "ووهان" الصينية، إلى6.561.206، فيما وصل إجمالي الوفيات 386.731، بينما بلغت حالات الشفاء منه 3.158.160 حالة، إنه وباء كورونا المستجد "كوفيد 19"، الذي نشر في جميع دول العالم الهلع، منذ ظهوره في ديسمبر الماضي، في وسط الصين، كذلك انتشر سريعا في أنحاء العالم، ومن بينها دول منظمة مجلس التعاون الخليجي.

ومجلس التعاون لدول الخليج العربية، منظمة إقليمية سياسية، اقتصادية، عسكرية وأمنية عربية مكوّنة من ست دول عربية تطل على الخليج العربي وتشكل أغلبية مساحة شبه الجزيرة العربية، هي السعودية وسلطنة عمان والإمارات والكويت وقطر والبحرين.

وفي السعودية، أعلنت وزارة الصحة، أمس الأربعاء، تسجيل 2171 حالة إصابة جديدة بكورونا المستجد ليصبح الإجمالي 91182 حالة، وفقا لمخا ذكرته صحيفة"سبق" الإلكترونية السعودية.

ارتفاع إجمالي وفيات كورونا في السعودية إلى 579 حالة وفاة

وكشفت الصحة السعودية، تسجيل 30 حالة وفاة جديدة ليصل إجمالي الوفيات إلى 579 حالة وفاة.

وقالت الوزارة السعودية، إنه تم تسجيل 2369 حالة تعافٍ، بذلك يصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية 68159 حالة.

وفي البحرين، أعلنت وزارة الصحة، أمس الاربعاء، تسجيل 263 إصابة جديدة بكورونا المستجد، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الكويتية الرسمية "كونا".

وقالت الوزارة البحرينية، في بيان، ان الاصابات الجديدة بينها 197 حالة تعود لعمالة وافدة فيما تعود 61 حالة لمخالطين لمصابين و5 حالات قادمة من الخارج.

وأوضحت الصحة البحرينية، ان العدد الإجمالي لحالات الشفاء بلغ 7410 حتى الان بعد تسجيل 3 حالات وإخراجها من مركز العزل والعلاج وذلك بعد تلقيها الرعاية اللازمة تحت إشراف الطاقم الطبي المتخصص.

وذكرت الوزارة البحرينية، ان عدد الحالات القائمة بلغ 5144 منها 5134 مستقرة و10 تحت العناية.

سلطنة عمان تقترب من 14 ألف إصابة بالوباء

وفي سلطنة عمان، اعلنت وزارة الصحة، أمس الأربعاء، تسجيل 738 إصابة جديدة بكورونا المستجد، منها 324 حالة لعمانيين، و 414 حالة لغير عمانيين وبذلك يصبح العدد الكلّي للحالات المسجلة في السلطنة 13538 حالة، وعدد الوفيات 67.

وأشارت الصحة العمانية، إلى أن 2845 حالة قد تماثلت للشفاء، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء العمانية الرسمية.

وفي قطر، أعلنت وزارة الصحة العامة، أمس الاربعاء تسجيل حالتي وفاة بكورونا المستجد ليصل عدد حالات الوفاة الى 45 حالة، وفقا لما ذكرته وكالة "كونا" الكويتية.

وقالت الوزارة القطرية، في بيان انه تم تسجيل 1901 اصابة جديدة بكورونا المستجد ليرتفع اجمالي الاصابات الى 62160 حالة.

وأشارت الصحة القطرية، إلى ان الحالات الجديدة هي لعمالة وافدة أصيبت بالفيروس نتيجة المخالطة.

واضافت الوزارة القطرية، انه سجل ايضا تماثل 1506 حالات للشفاء اليوم ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 37542 حالة.

إجمالي الاصابات في الإمارات بلغ 36359 حالة

وفي الإمارات، أعلنت السلطات، أمس الأربعاء، تسجيل 571 اصابة جديدة بكورونا المستجد ليبلغ اجمالي الاصابات في الدولة 36359 حالة.

وذكرت المتحدثة الرسمية عن حكومة الامارات الدكتورة آمنة الشامسي في بيان، انه تم تسجيل 427 حالة شفاء جديدة ليبلغ اجمالي حالات الشفاء 19153 حالة.

واضافت الشامسي، انه تم تسجيل حالة وفاة جديدة ليبلغ مجموع الوفيات الاجمالي 270 حالة، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية "وام".

وأشارت المتحدثة الإماراتية، إلى ان اكتشاف الاصابات جاء من خلال اجراء اكثر من 41 ألف فحص جديد على فئات مختلفة من المواطنين والمقيمين وباستخدام افضل واحدث تقنيات الفحص الطبي.

وتاعبت الشامسي قائلة، إن عدد الحالات التي لا تزال تتلقى العلاج في الدولة هو 16936 ألف حالة من جنسيات مختلفة

وأعلنت الحكومة الإماراتية، أمس الأربعاء، رفع نسبة الموظفين المتواجدين في مقار الوزارات والهيئات والمؤسسات الاتحادية إلى 50% من المجموع الإجمالي للموظفين اعتبارا من الأحد المقبل، مع الالتزام بالإجراءات الوقائية لمنع انتشار كورونا المستجد.

الكويت تقترب من 30 ألف حالة إصابة بكورونا

وفي الكويت، أعلنت وزارة الصحة، أمس الأربعاء تسجيل 710 اصابات جديدة بكورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 29359 كما تم تسجيل 4 حالات وفاة إثر اصابتها بالفيروس ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة 230 حالة. وسجلت الكويت، شفاء 1469 حالة ليرتفع إجمالي حالات الشفاء من الوباء إلى 15750 حالة، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الكويتية الرسمية "كونا".

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة الدكتور عبدالله السند في المؤتمر الصحفي اليومي، أن حالات الاصابة السابقة تضمنت 256 حالة لمواطنين كويتيين و143 حالة لمقيمين من الجنسية الهندية و91 حالة لمقيمين من الجنسية المصرية و93 حالة لمقيمين من الجنسية البنجلاديشية وبقية الحالات من جنسيات أخرى.

وأوضح السند، فيما يخص آخر المستجدات في العناية المركزة، أن عدد من يتلقى الرعاية الطبية في العناية المركزة بلغ 191 حالة ليصبح المجموع الكلي لجميع الحالات التي ثبتت إصابتها بكورونا المستجد وما زالت تتلقى الرعاية الطبية اللازمة 13379 حالة.

وأشارت المتحدث الكويتي- حول مراكز الحجر الصحي المؤسسي- إلى أن مجموع من أنهى فترة الحجر الصحي المؤسسي الإلزامي خلال الـ24 ساعة الماضية بلغ 437 شخصا، مضيفا أن عدد المسحات التي تم القيام بها خلال الـ24 ساعة الماضية بلغت 2934 مسحة مشيرا إلى أن مجموع عدد الفحوصات بلغ أكثر من 303285 فحص مخبري.