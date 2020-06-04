محافظ قنا: إزالة 214 حالة تعد على اراضي املاك الدولة

صرح اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، بأن الوحدات المحلية بالمحافظة قامت اليوم بعدة حملات لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية ومخالفات البناء العشوائي بالتنسيق مع وحدة متابعة إزالة التعديات بالمحافظة وقوات الشرطة من مديرية أمن قنا أسفرت عن إزالة 214 حالة تعد.

وأوضح المهندس عمر عبدالباقي، مدير وحدة متابعة إزالة التعديات بالمحافظة، أن حملات الإزالة نجحت في إزالة 27 حالة تعد بالمباني على أراضي أملاك الدولة بمراكز دشنا والوقف وقـفط ونقادة وقوص بمساحة 10242 متر مربع، وإزالة 2 حالة تعد بالزراعة على أملاك الدولة بمركزي نقادة وقـفط بمساحة 17 فدانا و18 قيراطا و20 سهما، وإزالة 165 حالة تعد بالبناء على الأراضي الزراعية بكافة مراكز المحافظة بمساحة 6 أفدنة و16 قيراطا و6 أسهم، بالإضافة إلى إزالة 20 حالة مخالفة بناء عشوائي بمركزي دشنا ونقادة على مساحة 3529 متر مربع.

وأضاف أن إجمالي ما تم إزالته منذ بدء تطبيق الاجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا وحتي الان بمختلف مراكز ومدن المحافظة بلغ 528 حالة تعدي بالمباني علي أراضي أملاك الدولة بمساحة 323 الف و306 متر مربع ، و60 حالة تعدي بالزراعة علي أملاك الدولة بمساحة 101 فدان و5 قراريط و19 سهم ، و1890 حالة تعدي بالبناء علي الأراضي الزراعية بمساحة 88 فدان و 18 قيراط و13 سهم ، و 289 حالة مخالفة بناء عشوائي بمساحة 41811 متر مربع.

يأتي ذلك في اطار توجيهات السيد رئيس مجلس الوزراء وتعليمات السيد وزير التنمية المحلية بالتعامل بكل حسم مع حالات التعديات علي اراضي املاك الدولة والاراضي الزراعية ومخالفات البناء العشوائي خاصة مع من يستغلون اجراءات الدولة في التعامل مع فيروس كورونا المستجد ويقومون بارتكاب مخالفتهم من تعديات وبناء عشوائي .