تنفيذ 30 حالة ازالة مخالفات بناء وتعديات خلال يوم واحد بأسيوط 

قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، إن حملات الإزالة اليومية بمراكز المحافظة، تمكنت اليوم من تنفيذ 30 حالة إزالة لتعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة ومخالفات بناء، وفقا لقانون 119 لسنة 2008 بجميع القرى والمراكز والأحياء، معلناً استمرار الحملات وبدون أي تهاون في تنفيذ القانون على الجميع، حفاظاً على حق الدولة وهيبتها، ضمن الحملات المكثفة التي تشنها المحافظة لتنفيذ قرارات الإزالة على مخالفات البناء وجميع التعديات بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية، خاصة في ظل قانون الطوارىء.

وأكد المحافظ، على عدم السماح للمخالفين باستغلال الظروف لتحقيق مكاسب مادية والتربح من استغلال أزمة وتداعيات مواجهة فيروس كورونا المستجد " كوفيد -19"، مشيرا إلى أن الحملات تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتوجيهات رئيس مجلس الوزراء، ووزير التنمية المحلية، بالتعامل بصورة حاسمة مع البناء العشوائي والمخالف، وإحالة تلك المخالفات إلى النيابة العسكرية. وأكد محافظ أسيوط – في بيان صادر عن مكتب إعلام المحافظة اليوم – أنه ترأس العديد من الحملات بمختلف المراكز والأحياء لتنفيذ القانون وإزالة بعض التعديات على أراضى أملاك الدولة والأراضي الزراعية، مشيرا إلى تكليف قيادات المحافظة للإشراف على حملات الإزالة.

ويترأس نائب المحافظ المهندس عمرو عبدالعال، حملات مركز أسيوط وأحياء شرق وغرب، وتتم حملات مراكز الجنوب تحت إشراف المهندس محمد عبدالجليل النجار، السكرتير العام للمحافظة، وحملات المراكز الشمالية تكون تحت إشراف المهندس نبيل الطيبي السكرتير العام المساعد.

وتستهدف الحملات إزالة بعض مخالفات البناء في مهدها وتنفيذ قرارات الإزالة الصادرة لبعض التعديات على الأراضي الزراعية وأراضى أملاك الدولة وبمشاركة رؤساء المراكز ونوابهم ورؤساء الوحدات المحلية القروية، مع إحالة المخالفات إلى النيابة العسكرية.

وترأس اللواء هشام الطويل رئيس مركز أسيوط، حملة مكبرة لإزالة بعض التعديات على أراضي زراعية بقرية بنى حسين وقرية المطيعة، كما ترأس يسرى كامل رئيس مركز أبوتيج، حملة مكبرة لإزالة بعض التعديات بقرى المركز.