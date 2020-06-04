نائب محافظ قنا يتفقد مصنع الكمامات للوقاية من فيروس كورونا

تفقد الدكتور حازم عمر نائب محافظ قنا والدكتور وليد بريقع المدير الإقليمي لمؤسسة النداء بقنا مصنع الملابس بمنطقة المعنا وهو أحد مشروعات المبادرة المصرية للتنمية المتكاملة "النداء" بمحافظة قنا الذي يوفر 105 فرصة عمل للفتيات.

أوضح نائب المحافظ أن المصنع يقوم حاليا بإنتاج كمامات ذات جودة عالية ومطابقة للمواصفات القياسية ويتم توزيعها بمنافذ المحافظة المختلفة بمجمعات المواقف والوحدات المحلية ضمن سلسلة الإجراءات الاحترازية التي وضعتها الدولة بإلزام المواطنين بارتداء الكمامات الواقية داخل الأسواق والمنشآت العامة والخاصة والمصالح الحكومية والبنوك ووسائل النقل العام والجماعي حفاظا على الصحة العامة.

ووجه نائب المحافظ الشكر لمؤسسة النداء وللفتيات العاملات بالمصنع علي مجهوداتهم في توفير الكمامات للمواطنين بأسعار مناسبة في ظل زيادة الطلب عليها للوقاية من فيروس كورونا.

وأكد المدير الإقليمى لمؤسسة النداء بقنا علي الإلتزام الكامل بكافة التدابير الاحترازية اللازمة للوقاية من فيروس كورونا لكل العاملات وتقديم كل وسائل الوقاية الصحية من كمامات ومطهرات وتطبيق كافة الإجراءات التي وجهت بها وزارة الصحة المصرية من إرشادات وقائية وتدابير.