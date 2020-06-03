نائب محافظ قنا يتابع سير العمل بالمستشفيات المخصصة لاستقبال وعزل المصابين

لليوم الثالث تواليا، يواصل الدكتور حازم عمر نائب محافظ قنا زياراته الميدانية للمستشفيات المخصصة لاستقبال وعزل المصابين بفيروس كورونا المستجد، حيث قام اليوم بتفقد مستشفى قوص المركزي ومستشفى قفط التعليمي لمتابعة انتظام سير العمل وتوافر المستلزمات الطبية بالمستشفى، وذلك في إطار تنفيذ تعليمات مجلس الوزراء بشأن متابعة وتوفير كافة احتياجات المستشفيات من المستلزمات الوقائية والأدوية.

أكد الدكتور حازم عمر استمرار جولاته الميدانية لمتابعة سير العمل بالمستشفيات المخصصة لاستقبال وعزل المصابين بفيروس كورونا المستجد بمختلف مدن المحافظة.

وأشار خلال زيارته لمستشفيات قوص وقفـط الي انتظام سير العمل وتوافر كافة المستلزمات الطبية وأدوات الوقاية ومكافحة العدوي بهم واوضح ان المستشفيات مستمرة ايضا في تقديم خدمات الاستقبال والطوارئ للأمراض الأخرى، حيث تفقد اقسام الاستقبال والعزل والغسيل الكلوي وأطمئن من الاطقم الطبية على توافر كافة المستلزمات الوقائية.

وفي اطار حرص المحافظة علي متابعة سير العمل بالوحدات الصحية المخصصة للعمل علي مدار 24 ساعة بعدد من قري المحافظة بهدف توفير الخدمات الطبية للمواطنين على مدار الساعة وبأماكن قريبة من محال إقامتهم وتخفيفا لحدة الزحام على المستشفيات ، تفقد نائب المحافظ سير العمل بالوحدة الصحية لقرية الكلالسة بمركز قوص وأطمئن علي توافر الادوية والامصال والمستلزمات الطبية وأدوات مكافحة العدوي ، ووجه نائب المحافظ مسئولي مدينة قوص بالمتابعة الدورية علي الوحدات الصحية بنطاق المدينة .