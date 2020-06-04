انعقاد لجنة المشاورات السياسية بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية

انعقد اليوم اجتماع الدورة الرابعة للجنة المشاورات السياسية بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية على مستوى كبار المسؤولين، حيث أكد الجانبان على قوة ومتانة العلاقات الثنائية بين البلدين وخصوصية عملية التنسيق السياسي بينهما، كما تم التشاور وتبادل الآراء بشأن القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك بالإضافة إلى التطورات الراهنة التي تشهدها المنطقة والعالم، ومنها تداعيات جائحة كورونا، وأكدا على أهمية تبادل الخبرات وتجارب البلدين في تطبيق نظام التعليم عن بعد ومنظومة الأمن الغذائي والإجراءات الصحية والطبية في التعامل مع هذه الجائحة والتصدي لها.

كما تبادل الجانبان وجهات النظر حول أبرز التطورات الإقليمية والدولية حيث أسفرت المشاورات بين الجانبين عن توافق الرؤى بينهما حيال العديد من القضايا والأزمات التي تمر بها المنطقة.

وفي ختام الاجتماع، شدد الجانبان على أهمية الاستمرار في آلية التنسيق والتشاور السياسي بينهما باعتبار أن ذلك يدعم المصالح والأهداف المشتركة ويوحد الجهود لمواجهة التحديات الماثلة أمام الطرفين.

ويأتي انعقاد هذه الدورة على مستوى كبار المسؤولين في إطار الإعداد لانعقاد اللجنة على المستوى الوزاري وحرص الجانبين على تعزيز هذه العلاقات ودفعها إلى آفاق أرحب.