المنشآت الفندقية: لا يوجد موعد محدد لاستئناف السياحة الخارجية

قال هشام الشاعر، عضو مجلس إدارة غرفة المنشآت الفندقية، إن نسبة الإشغال في الفنادق جيدة وتتراوح ما بين 75 إلى 100 بالمئة من النسبة المقررة للتشغيل في الوقت الحالي وهي 25 بالمئة، موضحا أنه مصرح للفنادق التي لديها شواطئ خاصة بفتحها وفق شروط منها وجود مسافات بين "الشازلونج"، ويسلم كل شخص في غرفته "بشاكير" للنزول للبحر، لافتا إلى أن كل شخص يتم إعطاؤه احتياجاته داخل غرفته.

وأضاف "الشاعر"، خلال اتصال عبر الفيديو كونفرانس ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على شاشة التلفزيون المصري، أن مدينة الغردقة شهدت إقبال سياحي الفترة الماضية أكثر من شرم الشيخ، لافتا إلى أن عدد الفنادق الحاصلة على ترخيص التشغيل 40 فندقا في الغردقة مقابل 15 في شرم الشيخ، كما أن السفر للغردقة أسهل بكثير من شرم الشيخ خاصة بالسيارات الخاصة.

وأوضح أنه على السائحين إتباع التعليمات المتواجدة داخل الفنادق، حيث تم خفض الأعداد داخل المطاعم بسبب التباعد الاجتماعي، مؤكدا أنه لا يوجد معاد محدد لاستئناف السياحة الخارجية، "كنا سمعنا على شهر 7 يبتدوا يفتحوا، دة قرار لازم يصدر من رئاسة مجلس الوزراء"، مشيدا بقرار وزارة الصحة بالسماح للمستشفيات الخاصة باستقبال مرضى كورونا، مطالبا بإتاحة مستشفى على الأقل في كل منطقة سياحية.