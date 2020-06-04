السبت.. تظاهرات في كوريا الجنوبية احتجاجا على مقتل جورج فلويد

أعلن في كوريا الجنوبية اليوم الخميس، تنظيم مظاهرات بعد غد السبت، احتجاجًا على مقتل المواطن الأمريكي ذي الأصول الإفريقية "جورج فلويد"، وسط تصاعد حدة الاحتجاجات حول العالم على مقتله على يد ضابط شرطة من ذوي البشرة البيضاء.

وذكرت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية أنه وفقًا لمواقع التواصل الاجتماعي، فمن المقرر أن يحتشد مواطنون طوعيا بعد ظهر يوم السبت المقبل للاحتجاج على مقتل جورج فلويد وإحياء ذكراه، وسيسيرون من حي ميونج دونج إلى ميدان هانبيت في مجرى تشونج-جيه تشون في وسط مدينة سول.

وقال شيم جي-هون (عمره 34 عاما)، أول مقترح لتنظيم هذا الحدث: "لم تكن هناك احتجاجات ضد مقتل جورج فلويد في آسيا بما فيها كوريا الجنوبية حتى الآن، لذلك اقترحت تنظيم الاحتجاج".

وأضاف: "نريد إحياء ذكرى فلويد الذي وقع ضحية بسبب العنصرية، ونريد التضامن مع الاحتجاجات الأمريكية".

في البداية، كان من المقرر السير من مجلس بلدية مدينة سول إلى السفارة الأمريكية، ولكن تم تغيير مكان الاحتشاد إلى ميونج دونج بسبب الحظر المفروض على التجمع وسط انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وكان الأمريكي من أصول إفريقية جورج فلويد قد قتل يوم 25 من الشهر الماضي على يد شرطي أبيض بعد ضغطه بركبته على عنقه لأكثر من 8 دقائق، وذلك في أثناء اعتقاله في مدينة مينيابوليس بولاية مينيسوتا.

وتنتشر الاحتجاجات المناهضة للعنصرية في جميع أنحاء الولايات المتحدة وحول العالم، بسبب مقتل فلويد.