الإسكان: مشروعات استثمارية في 8 مدن جديدة توفر 10 آلاف فرصة عمل

وفرت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، خلال العام الجاري 131 قطعه أرض استثمارية بأنشطة خدمية وعمرانية متكاملة، وذلك في 18 مدينة جديدة بمساحة 1025 فدانًا.

وقال وليد عباس، معاون هيئة المجتمعات العمرانية، لـ"الوطن، إنه بالرغم من مقاومة مصر لانتشار فيروس كورونا المستجد، واتباع كافة إجراءات الوقاية فى مشروعات الإسكان في كل المدن الجديدة، إلا أن الهيئة حافظت على نفس نسبة الاستثمارات التى حققتها العام الماضي.

وأوضح "عباس"، أن المشروعات الخدمية والعمرانية المتكاملة في 18 مدينة جديدة، ستوفر ما يقرب من 10 آلاف فرصة عمل، بينما يستمر العمل فى المشروعات التى تم تخصيصها العام الماضي.

وأشار إلى أن وزارة الإسكان حريصة على جذب الاستثمارات، حيث اتخذت عدة إجراءات منها آلية التخصيص الفوري، ليجرى الاختيار من قبل المستثمر خلال شهر واحد فقط.

وكانت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، قد نفذت مشاريع استثمارية صادرة منذ 2014 وحتى نهاية عام 2019 بلغت 450 مشروعًا، منها 83 في عام 2019 باجمالي مساحة بلغت 15385.64 فدانًا، و95 في 2018 بإجمالي 18166.12 فدانًا.