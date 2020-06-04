خليك في البيت.. دروس في علم الاجتماع من "الشباب والرياضة"

حرصت وزارة الشباب والرياضة، منذ اللحظة الأولى لتنفيذ الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، ومنها الحظر المنزلي، منع التجمعات، ودعم الفئات الصغيرة في السن.

وأطلقت الإدارة المركزية للبرلمان والتعليم المدني، التابعة لوزارة الشباب والرياضة منصة تعليمية إلكترونية بالتعاون مع وزارات التربية والتعليم والأوقاف، تقدم خلالها مجموعة حلقات تليفزيونية وإذاعية، تتضمن مراجعات ودروس تعليمية.

وتستعرض "الوطن" خلال السطور التالية المراحل التعليمية المستهدفة، والدروس التي جرى تناولها، والرابط الخاص بها، في مادة علم الاجتماع، وفقا لما نشرته الشباب والرياضة، استمرارا لسلسلة الخدمات التي تقدمها للقارئ على مدار الساعة.

شرح مادة علم الاجتماع للثانوية العامة المقدمة من الشباب والرياضة

ـ الجزء الأول من مادة علم الاجتماع للثانوية العامة، للمشاهدة اضغط هنا.

ـ الجزء الثاني من شرح مادة علم الاجتماع، للمشاهدة اضغط هنا.

ـ الجزء الثالث من شرح مادة علم الاجتماع، للمشاهدة اضغط هنا.

جاء ذلك حفاظاً على سلامة الطلاب واتساقا مع توجه الدولة نحو التحول الرقمي، وانطلاقاً من مسئولية وزارة الشباب والرياضة نحو أبنائها طلاب الثانوية العامة، في هذه الفترة الاستثنائية التي تمر بها البلاد في مواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيدـ 19".