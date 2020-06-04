لطلاب الثانوية العامة.. جدول مراجعات المنهج عبر منصة البث المباشر

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بث مراجعة مناهج ومقررات طلاب المرحلة الثانوية العامة، قبل بدء الامتحانات المقرر لها يوم 21 يونيو الجاري، وذلك عبر منصة "البث المباشر".

ويمكن لطلاب الثانوية العامة، الدخول على المنصة ومتابعة ومراجعة الدروس، من خلال مشاهدة الفيديوهات، التي يقدمها مجموعة متميزة من المدرسين ذوي الخبرات، في مجال تخصصهم.

وتستعرض "الوطن"، مواعيد وجدول مراجعات منهج الصف الثالث الثانوي، عبر منصة البث المباشر.

ويمكن للطلاب الدخول على منصة البث المباشر مجانَا لجميع الطلاب من هنــــا.

ويمكنهم مشاهدة الفيديوهات التعليمية لمراجعات المواد المختلفة، وذلك من خلال التابلت أو الهواتف المحمولة، أو حتى جهاز كمبيوتر عادي.

وكان الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، نفى تغيير موعد بدء امتحانات الثانوية العامة، المقرر لها أن تبدأ يوم 21 يونيو الجاري.