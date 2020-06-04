فيديو.. أحمد فايق يحدد نسب إصابة الفئات العمرية المختلفة بكورونا

تناول الإعلامي أحمد فايق دراسة علمية حديثة، تكشف عن موعد نزول الأشخاص لسوق العمل في ظل أزمة فيروس كورونا المستجد.

وقال "فايق" خلال تقديمه حلقة اليوم من برنامج "مصر تستطيع" المذاع عبر فضائية "dmc"، إن الدراسة توصلت إلى أن نسبة الإصابة بالفيروس لمن هم دون 30 عامًا والذين يعانون من أمراض مزمنة تكون عالية حال تعرضهم للاحتكاك بأشخاص مصابين بكورونا، وتكون متوسطة حال تعرضهم لأشخاص غير متأكد من إصابتهم، فيما تكون احتمالية إصابتهم منخفضة حال جلوسهم في المنزل.

وأوضح "فايق" أن الدراسة توصلت أيضًا إلى أن خطر إصابة أصحاب هذه الفئة العمرية وغير المصابين بأمراض مزمنة ليس كبيرًا، لافتًا إلى أن هذه الفئة هي أكثر فئة عليها أن تعمل الآن،لكن عليها اتخاذ كل وسائل الحماية والإجراءات الاحترازية المعروفة.

وكشفت الدراسة أن الأشخاص من عمر 30 لـ50 عامًا حال تعرضهم لأشخاص مصابين بالفيروس، تكون نسبة الإصابة لديهم متوسطة، وكذلك خطر الوفاة، وعليهم بالالتزام بالكمامة والإجراءات الاحترازية.

وأكد "فايق" أن الدراسة قالت إن الأشخاص من سن 30 لـ50 عامًا، والمصابين بأمراض مزمنة هي فئة تحت حد الخطر المتوسط حال التعرض لمرضى فيروس كورونا.

وأشار إلى أن الدراسة قالت إنه من منتصف العمر (40 عامًا) فيما أعلى، فإن خطر إصابة ووفاة المصابين بأمراض مزمنة بسبب فيروس كورونا عالٍ حال الاختلاط بمريض فيروس كورونا، نصاحًا هؤلاء بالعمل من المنزل حال استطاعتهم ذلك، والالتزام الشديد بالإجراءات الوقائية حال نزولهم العمل.