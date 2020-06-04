إصابة 8 صحفيين في 6 مؤسسات قومية بفيروس كورونا

أصدرت الهيئة الوطنية للصحافة، اليوم، بيانًا استعرضت فيه مستجدات أزمة فيروس كورونا داخل المؤسسات الصحفية القومية.

وأشارت الهيئة إلى الجهود المبذولة التي تقوم بها، بالتعاون مع لجان إدارة الأزمة بالمؤسسات الصحفية القومية، لمتابعة حالات الاشتباه والإصابة للعاملين بفيروس كورونا المستجد بها، وتوفير الرعاية الطبية العاجلة للحالات المستحقة.

وذكر البيان حالات الاشتباه والإصابة بفيروس كورونا داخل المؤسسات القومية التي رصدتها الهيئة، اليوم الخميس، كالآتي:

- اشتباه وإصابة 8 زملاء من العاملين فى مؤسسات وكالة أنباء الشرق الأوسط والأهرام والقومية للتوزيع وروزاليوسف وأخبار اليوم ودار المعارف، وتم تحويلهم جميعًا إلى المستشفيات، وإجراء الفحص الطبى عليهم.

- عزل حالتين من الحالات الثماني فى المستشفى بعد ثبوت احتياجهما لرعاية طبية متقدمة، وفقًا للفحص الطبى.

- عزل حالتين أخريين بالمنزل، مع منحهما بروتوكول العلاج المقرر من قبل وزارة الصحة، وتعريفهما بقواعد بروتوكول العزل المنزلي.

- بقية الحالات تم تحويلها الى المستشفيات تحت الفحص والمتابعة، لتحديد احتياجاتها والتأكد من ثبوت الإصابة، أو عدمها، وجاري التنسيق لتوفير ما يلزم.

وأضافت الهيئة في بيانها أنه بمتابعة لجنة الأزمة في مؤسسة الأهرام تم الاشتباه في إصابة 8 زملاء بإدارات التحرير والإعلانات والتوزيع، وتم إعطائهم العلاج وخطابات إجراء أشعة وتحاليل، للتأكد من إصابتهم من عدمه، حيث ثبت إصابة حالتين، كما أجرى سائق بادارة النقل مسحة بمعرفته.

وأشار البيان إلى إحدى الحالات التي تم الاشتباه في إصابتها أمس، وتمكنت اللجنة من إدخاله مستشفى حميات أشمون، ولم يتأكد إصابته من عدمه.

وقالت الهيئة، إن زميلًا آخر توجه لمستشفى السكة الحديد، وخلال تواجده تم حجزه بالعناية بالمستشفى.

وأشار البيان إلى تعافي أحد الزملاء بشكل تام، بعد إصابته منذ 3 أسابيع، حيث أجرى مسحة من خلال نقابة الصحفيين وثبت إصابته، وتم حجره بالمنزل، ثم أجرى التحاليل اللازمة والأشعة، والتي أثبتت أنه تعافى تمامًا.