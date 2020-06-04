فيديو.. كواليس استعداد إليسا لإحياء حفل أون لاين الليلة

تستعد الفنانة اللبنانية إليسا، لإحياء حفل غنائي، عبر منصة شاهد VIP، في تمام الساعة الثانية عشر منتصف الليل، لتغني تشكيلة مختارة من أغنياتها، ومنها أحدث أغنيتين لها صدرتا مؤخراً: "هنغني كمان وكمان"، و"قهوة الماضي". وغيرها من الأغنيات.

ونشرت إليسا، عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات، مقطع فيديو، تظهر فيه وهي تستعد لإحياء الحفل.

وتواصل "الهيئة العامة للترفيه" في المملكة العربية السعودية بالتعاون مع "روتانا للصوتيات والمرئيات" والمكتب الفني في "مجموعة MBC" برنامج الحفلات المتعاقبة التي تبثّ حصرياً عبر "شاهد VIP" لنخبة من نجوم الغناء في العالم العربي، وهذه المرة تحت شعار "مكمّلين معاكم".

ولجرعة مضاعفة من الترفيه، يُجري الإعلامي علي العلياني من "مجموعة MBC" - الذي يتولّى تقديم الحفلات – مقابلة مع إليسا قبل بدء الحفل وخلاله.

https://www.instagram.com/p/CBBhIVsJx9A/?igshid=1u2u46nfa030p