  السعودية تخصص 150 مليون دولار للتحالف العالمي للقاحات والتحصين

أعلن الأمير فيصل بن فرحان، وزير الخارجية السعودي، تخصيص 150 مليون دولار من الدعم الذي أعلنت عنه المملكة العربية السعودية للجهود الدولية لمكافحة جائحة فيروس كورونا المستجد، للتحالف العالمي للقاحات والتحصين، الذي سيدعم جهود التحالف وخبراته الفريدة من نوعها، للإسهام في الاستجابة العالمية للجائحة.

جاء ذلك خلال كلمة الوزير فرحان خلال مشاركته اليوم الخميس، في القمة الافتراضية للتحالف العالمي للقاحات والتحصين، التي ينظمها التحالف العالمي للقاحات والتحصين (Gavi) ويستضيفها رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون بمشاركة عدد من رؤساء الدول والوزراء ومسؤولي قطاع الصحة في العالم.

وقال وزير الخارجية السعودي، حسبما أفادت وكالة الأنباء السعودية "واس"، "يثبت لنا أكثر من أي وقت مضى، الحاجة الملحة لتكاتفنا جميعاً والالتزام بمسؤولياتنا تجاه الإنسانية لمواجهة هذه التحديات المشتركة"، مؤكدا دعم حكومة المملكة للأعمال النبيلة التي يقوم بها التحالف العالمي للقاحات والتحصين، والجهود التي يبذلها في حماية الأرواح وتقليل مخاطر انتشار الأوبئة وما يتبعها من آثار صحية واجتماعية.

وأضاف أن المملكة العربية السعودية قررت تخصيص 150 مليون دولار لدعم التحالف العالمي للقاحات والتحصين، من الدعم البالغ 500 مليون دولار الذي أعلنت عنه المملكة للجهود الدولية لمكافحة جائحة فيروس كورونا المستجد، وتعزيز التأهب والاستجابة للحالات الطارئة، مشددا على أن الحفاظ على حياة البشرية، وحماية صحتهم مهمة سامية تستحق من الجميع المساهمة والتضحية والدعم، لتحقيق مستقبل أفضل يسوده العدل، والاستقرار، والازدهار، لعالمنا وللأجيال القادمة.

وأشار إلى أنه سبق وأن أسهمت حكومة المملكة العربية السعودية في عام 2016 بقيمة 25 مليون دولار، لدعم جهود التحالف، مؤكداً ما تضمنته كلمة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، في القمة الافتراضية لمجموعة العشرين، بأن المحافظة على صحة الإنسان هي في طليعة اهتمامات حكومة المملكة وفي مقدمة أولوياتها.

وبيّن وزير الخارجية السعودى أن حكومته وانطلاقاً من مبادئها الإسلامية وقيمها الإنسانية، قدمت خلال العقود الثلاثة الماضية أكثر من 86 مليار دولار من المساعدات الإنسانية لمختلف دول العالم، وذلك لتحقيق سبل العيش الكريم، وتوفير الرعاية الصحية، حيث استفادت من هذه المساعدات أكثر من 81 دولة.

وأكد الأمير فيصل أن المملكة العربية السعودية ما زالت تواصل مسيرة جهودها الإنسانية العالمية؛ حيث استضافت في شهر مارس الماضي بصفتها رئيسة لمجموعة دول العشرين، قمة استثنائية، برئاسة خادم الحرمين الشريفين لتنسيق الجهود العالمية لمكافحة جائحة كورونا، والحد من تأثيرها الإنساني والاقتصادي، وأعلنت خلالها عن تقديم 500 مليون دولار لدعم الجهود الدولية لمكافحة هذه الجائحة، وتعزيز التأهب والاستجابة للحالات الطارئة.