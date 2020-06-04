ضبط أرز وحليب ومياه شعير منتهية الصلاحية داخل سوبر ماركت ببورسعيد

تمكنت مديرية التموين والتجارة الداخية ببورسعيد من ضبط أرز وحليب ومياه شعير وسلع مختلفة منتهية الصلاحية داخل سوبر ماركت على الشاطىء بحى المناخ فى بورسعيد.

وذلك خلال حملة مكبرة تحت إشراف ناصر ثابت وكيل وزارة التموين ومجدى الخضر وكيل المديرية وبقيادة محسن عباس مدير إدارة التجارة الداخلية وصابر الليلى رئيس الحملة وابراهيم المياح داليا العطوى وهانى شاكر كبار مفتشى الرقابة التجارية.

وأسفرت الحملة عن ضبط 100 كيس وزن1 كيلو بإجمالى 100 كيلو جرام من الأرز، و2 كارتونة حليب بالفواكهة، و100 زجاجة شراب شعير فاسدة، وكميات من كيك الكريمة والمولتو ومقرمشات الكورن فليكس والشيتوس وغيرها من الحلوى المحببة للأطفال منتهية الصلاحية وغير صالحين للاستهلاك الآدمي و جميعهم داخل إحدى محال السوبر ماركت بنطاق دائرة حى المناخ ,مخالفاً بذلك القانون رقم ( 281 )لسنة 1994 الخاص بالغش التجارى وقمع التدليس.تم التحفظ على الكميات المضبوطه وجارى العرض على النيابة لمباشرة التحقيقات.