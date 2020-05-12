محافظ بورسعيد يبحث مع شركتي بترول إقامة محطتي تموين متكاملتين

عقد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اجتماعا مع المهندس عبدالفتاح فرحات، رئيس مجلس إدارة شركة "غاز تك"، ومسئولي شركة مصر للبترول، لمناقشة إقامة محطتي تموين متكاملتين بالمحافظة، وذلك بحضور المهندس عمرو عثمان نائب المحافظ، واللواء يوسف الشاهد سكرتير عام المحافظة.

وأكد "الغضبان"، أنه سيتم إقامة محطة تموين متكاملة بنهاية شارع البترول أمام ميناء بورسعيد البري، وذلك بشكل حضاري نظرا لوقوعها بمدخل بورسعيد من ناحية محور 30 يونيو.

وقال إن المحطة الجديدة ستعمل بالغاز الطبيعى والوقود السائل، وشحن السيارات بالكهربا، وعلى مستوى متميز من الخدمات بعد نجاح المحطة الأولى التي تم افتتاحها منذ عدة أشهر، والتي أقيمت بالتعاون مع شركة "إيني" الإيطالية في إطار المشاركة المجتمعية للشركة.

وأضاف المحافظ، أنه سيجري تطوير ورفع كفاءة إحدي المحطات الأخرى بالتعاون مع شركتي "غاز تك" و"مصر للبترول"، وتحويلها إلى محطة تموين متكاملة.