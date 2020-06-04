شقيق أحمد فتحي: حالة أسرة النجم الصحية مستقرة.. واللاعب سيقضي 14 يوما في العزل

وجهت أسرة نجم المنتخب المصري لكرة القدم أحمد فتحي ابن مدينة بنها الشكر لكل من اتصل بهم ووجه الدعم النفسي والمعنوي لنجلهم وأسرته بعد إعلان إصابة زوجته وابنتيه بكورونا.

وأكدت الأسرة، أن الوضع الصحي لأسرة النجم مستقر، وأن الحالة الصحية للزوجة والطفلتين مستقرة ومطمئنة ويخضعون للعلاج بالمنزل تحت إشراف طبي.

من جهته، قال المهندس محمد فتحي، شقيق اللاعب، في تصريحات صحفية، إن الأسرة تلقت اتصالات عديدة من أبناء بنها والإسماعيلية والقاهرة، للاطمئنان على شقيقه وأسرته، مشيرا إلى أنه تم إجراء التحاليل والأشعة للنجم وثبت خلوه من الفيروس، وخضع لكشف طبي مكثف بواسطة فريق طبي وتلقى جرعة علاج وقائية وسيقضى 14 يوما بالمنزل كإجراء احترازي.

وأضاف محمد فتحي، أن شقيقه نجم مصر تربى على الانضباط والخلق واكتسب القوة والثبات من والده المدرب السابق بنادى بنها مما يشجعه على الصبر ومساعدة زوجته وبناته على الشفاء بسرعة.

وكشف عن أن شقيقه يسكن بمحافظة القاهرة مع أسرته الصغيرة ولم يأت إلى المنزل بمدينة بنها منذ شهر مارس الماضي عقب ظهور الفيروس ويتم التواصل معه عبر الإنترنت يوميا والتحدث إلى والدته وأشقائه.

ولفت إلى أن والدته عكفت بحجرتها لقراءة القرآن والدعاء بالشفاء لزوجة أبنها وأحفادها وأن ينجي الأسرة ويحفظهم من السوء والبلاء.