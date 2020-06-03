والد أحمد فتحي: نجم منتخب مصر بخير ولم يصب بكورونا ويخضع للعزل المنزلي

قال الكابتن فتحي عبد المنعم، والد نجم الأهلي السابق وبيراميذز الحالي، ابن مدينة بنها بمحافظة القليوبية إن نجله سليم ومعافى من الفيروس، بعد إصابة زوجته وبناته أمس، ولكن يخضع للعزل المنزلي كإجراء احترازي فيما تخضع زوجته وبناته للعلاج في المنزل؟

أضاف فتحي الأب في تصريحات صحفية، أنه يدعو الله لنجله وزوجته والأحفاد بالنجاة والشفاء التام، مشيرا إلى أنه منذ عرف بالخبر يقرأ لهم القرآن ويبتهل لله أن يتم شفاء المرضى ويحمي نجله من الإصابة.

أوضح أنه تحدث تليفونيا مع نجله الذي طمأنه على الوضع الصحي للأسرة وأخبره بأنه سيخضع لعزل منزلي، مشيرا إلى أنه لم يزر الأسرة منذ فترة بسبب أجواء كورونا والإجراءات الإحترازية.

كانت نورا إسماعيل زوجة أحمد فتحي، قد أعلنت عن إصابتها هى وبناتها بفيروس كورونا.

وقالت الزوجة عبر موقع التواصل الإجتماعي،"إدعوا لنا.. إحنا كورونا أنا وبناتي".