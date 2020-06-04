"الحليف الخائن".. قناة سعودية تفضح خيانة قطر للقذافي

لم يكن مشهد معمر القذافي مستغربا على قطر وسياستها الرجل الذي كان مقربا من أمير قطر السابق حمد بن خليفة وأرسلت قطر بعدها قائد قواتها الخاصة لقتله، حسبما أفادت قناة "مداد نيوز" السعودية.

فلطالما كانت هذه هي سياسة قطر سياسة "الحليف الخائن" يتحرك أميرها بترحاب واستقبال حافل للزعماء لكنه ما يلبث أن يدبر المكائد لتدمير حلفائه السابقين.

سياسة لم تتبعها قطر فقط مع الدول العربية والمنطقة بل كانت سياسة دائمة حتى مع الغرب وأميركا فحينما كان يسافر حمد بن خليفة إلى أميركا للقاء أوباما ويدفع الملايين لقواعد أميركا العسكرية على أرضه كان يصفه بوصف عنصري ويقول عنه أنه "عبد تافه".