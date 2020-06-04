محامي عن حادث القاهرة الجديدة: قلة أدب.. والأهل المفروض يتعاقبوا

علق المحامي عصام عجاج، على واقعة دهس السيدة شيماء نورالدين بالقاهرة الجديدة، مؤكدًا أنه يجب معاقبة والد الطفل الجاني وفقًا لقانون العقوبات.

وقال عجاج خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبي، ببرنامج "كل يوم" المذاع على شاشة "ON"، أن ما حدث "قلة أدب وتهريج من الأهالى"، ويجب معاقبة والده، مشيرًا إلى أن عقوبة القتل الخطأ "تهريج" ويجب تغليظها.

وتابع: "لا بد من تعديل قانون العقوبات.. يعنى إيه واحد يضرب واحد بعربية وفى الآخر يدفع في الاستئناف 100 جنيه؟".

يُذكر أن النائب العام أمر بحبس طالب – عمره خمس عشرة سنة – ووالده احتياطيًّا أربعة أيام على ذمة التحقيقات؛ لتسبب الأول خطأً في موت سيدة وإصابة أخرى بالقاهرة الجديدة، بإهماله ورعونته وعدم احترازه وعدم مراعاته للقوانين حالَ قيادته مركبة بسرعة جاوزت الحد الأقصى، ودون الحصول على رخصة قيادة، وتمكين الثاني له من قيادة المركبة.