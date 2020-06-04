شقيق ضحية القاهرة الجديدة: كانت محبوبة من الجميع وحقها مش هيضيع

هز حادث مأساوي وقع في منطقة القاهرة الجديدة، ليلة الإثنين الماضي، راح ضحيته المواطنة شيماء محمد نور الدين، إثر دهسها بسيارة مسرعة يقودها صبي لم يتعدى عمره الـ15 عاما، أدت إلى وفاتها في الحال، ليصاحبها حالة من الجدل عبر وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة.

تعيش "شيماء" في المدينة الجديدة منذ 12 عاما مضت، هي الكريمة، المحبوبة من الجميع هناك، لم تكن تعلم أنها على موعد مع نهايتها بشكل مأساوي، على يد مجموعة من الشباب المتهور، لتلقى وجه ربها، عن عمر يناهز الـ38 عاما.

يقول أحمد نور الدين، شقيق الضحية لـ"الوطن"، إن شقيقته تسكن هناك منذ 12 عاما، وكانت محبوبة من الجميع وسمعتها طيبة، مضيفا أن صديقتها طلبت منها التوجه سويًا للسوبر ماركت القريب من مكان سكنهما، وأثناء سيرهما بالشارع، وافقت على مضض كأنها تعلم أنها النهاية، جاءت السيارة المسرعة، ودهستهما، وتمكن قائدها من الهرب، فيما تمكن الأهالي من الإمساك بمن كان يجلس بجواره، وهو نجل مالك السيارة، ويُدعى "فارس. ا".

وتابع أحمد: "روحنا المستشفى وتمكنا من استخراج تصريح الدفن، وماما غسلتها، وعرفنا ندفنها امبارح الأربعاء، في مقابر الأسرة بزينهم"، وأكد أن سبب الوفاة في التقرير كان كسر في الجمجمة ونزيف داخلي، وكسور متفرقة في أنحاء الجسد.

وزاد بقوله: إن والدة الطفل الذي ضبطه الأهالي، صممت علي مرافقة ابنها إلى قسم الشرطة، مشيرا إلى انتظارهم نتيجة التحقيقات.

وفي مواكبة للحدث، أمر المستشار حمادة الصاوي، النائب العام، بحبس طالب عمره 15 سنة ووالده احتياطيًّا، لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، لتسبب الأول خطأً في موت سيدة وإصابة أخرى، في مدينتي بالقاهرة الجديدة، بإهماله ورعونته وعدم احترازه وعدم مراعاته للقوانين حالَ قيادته سيارة بسرعة جاوزت الحد الأقصى، ودون الحصول على رخصة قيادة، وتمكين الثاني له من قيادة المركبة.

وقال بيان صادر عن مكتب النائب العام، إن التحقيقات أسفرت عن صدم الطالب السيدتين خلال قيادته سيارة، بصحبة 8 أشخاص، متجاوزة في الاتجاه المعاكس لسيرهما بالطريق؛ فتسبب في موت إحداهما وإصابة الأخرى، وقد أجمع الثمانية -صُحبة المتهم- على وقوع الحادث بتلك الصورة، وأن الطالب المتهم تلقى اتصالًاً من والده قبيل وقوع الحادث ادعى للأخير فيه قيادتَهُ السيارة بسرعة منخفضة. بينما تمسك الطالب المتهم - خلال استجوابه - بعدم علم والده بقيادته السيارة قبل وقوع الحادث، مُدعيًا ترك الأخير مفتاحها بها وتمكنه لذلك من قيادتها، مُقرًّا بارتكابه الحادث على نحو ما انتهت إليه التحقيقات.

وأكدت تحريات الشرطة، علم والده بقيادة الطالب السيارة قبيل وقوع الحادث، والذي أكدت التحريات وقوعه على نحو ما تقدم. هذا، وقد تبينت النيابة العامة من معاينة سيارة الحادث وجودَ تلفٍ بمقدمتها وجانبها الأيمن وتهشم زجاجها الأمامي والأيسر، ووجود لفافة بها آثار اشتعال، فقررت إرسال الطالب المتهم لـ«مصلحة الطبِّ الشرعيِّ» لبيان مدى تعاطيه أيًّا من المواد المخدِّرة، وفحص بقايا اللفافة المضبوطة لبيان مدى احتوائها على أيٍّ من تلك المواد.