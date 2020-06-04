الاتحاد الأوروبي يجدد الدعوة لوقف شامل لإطلاق النار في ليبيا

جدد الاتحاد الأوروبي، اليوم الخميس، الدعوة لوقف إطلاق النار في ليبيا، رافضا التعليق على التطورات الأخيرة هناك خاصة بعد إعلان حكومة الوفاق الوطني السيطرة على كامل الحدود الإدارية للعاصمة الليبية طرابلس.

وقال بيتر ستانو المتحدث باسم الممثل الأعلى للأمن السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي -في تصريحات نقلتها وكالة أنباء "آكي" الإيطالية- "نكتفي بتكرار دعوتنا لوقف إطلاق نار شامل ودعوة الأطراف للعودة للمفاوضات".

وأشار ستانو إلى أن الاتحاد الأوروبي لا يزال يتمسك بضرورة اللجوء إلى عملية سياسية تحت راية الأمم المتحدة لحل النزاع في ليبيا.

وكان رئيس الوزراء الإيطالي لويجي دي مايو قد التقى أمس في روما مع نظيره الفرنسي إيف جان لودريان وبحثا الوضع في ليبيا، وأكد الوزيران ضرورة إنهاء التدخلات الخارجية ووقف تدفق الأسلحة من قبل شركاء الفصائل المختلفة على الساحة.