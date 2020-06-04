شقيق "شيماء" ضحية الدهس بالقاهرة الجديدة: "النائب العام جبر بخاطرنا"

كشف أحمد نور الدين، شقيق ضحية حادث "القاهرة الجددية" شيماء نور الدين، إن صديقة شقيقته طلبت منها التوجه سويًا للسوبر ماركت القريب من مكان سكنهما، وأثناء سيرهما بالشارع، جاءت السيارة المسرعة، ودهستهما.

وأعرب نور الدين، عن ارتياحه الشديد لبيان النائب العام، قائلا خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة، ببرنامج "كل يوم" الذي يعرض على قناة "ON": "أشكر النائب العام لأنه جاب حق أختي، جاب حقها يوم دفنتها، وجبر بخاطرنا". وتابع: "محدش كلمنا من أسرة الجانى لتقديم واجب العزاء".

جدير بالذكر أن النائب العام أمر بحبس طالب – عمره خمس عشرة سنة – ووالده احتياطيًّا أربعة أيام على ذمة التحقيقات؛ لتسبب الأول خطأً في موت سيدة وإصابة أخرى بالقاهرة الجديدة، بإهماله ورعونته وعدم احترازه وعدم مراعاته للقوانين حالَ قيادته مركبة بسرعة جاوزت الحد الأقصى، ودون الحصول على رخصة قيادة، وتمكين الثاني له من قيادة المركبة.