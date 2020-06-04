عبدالمنعم سعيد: المجتمع الأمريكي منقسم داخليا ويعاني من تمييز عكسي

أكد الدكتور عبدالمنعم سعيد، المفكر السياسي، أن المجتمع الأمريكي منقسم داخليًا، فمنهم من يدعم إعطاء مميزات قوية للأقليات، ومنهم من يرى العكس بحق الأمريكان ذوي الأصول الإفريقية.

وأشار "سعيد" خلال لقائه مع الإعلامي عمرو عبدالحميد في برنامج "رأي عام" المذاع عبر فضائية "TEN"، إلى أن هناك حالة تمييز عكسي داخل بعض الولايات، مضيفًا أن في حقيقة الأمر هناك 3 تعديلات دستورية لم تُطبق عمليًا في مسألة الانتخابات بعد الحرب الأهلية التي حدثت.

وأكد أن الوضع سيتغير كثيرًا ولن يستمر على ما هو عليه حتى نوفمبر المقبل، مشيرًا إلى أن استطلاعات الصحف على الإنترنت تظهر كثيرًا الجماهيرية والشعبية، لكن المعيار الأقوى هو المجمع الانتخابي، وليس استطلاعات الرأي العام، لذا يجب تقييم الاستطلاع بالشكل الذي تُجرى وفقًا له الانتخابات وليس رقميًا فقط.