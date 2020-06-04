أستاذ بجامعة واشنطن: فرص تعافي مصر من أزمة كورونا أفضل وأسرع من أمريكا

أكد الدكتور صلاح حسن أستاذ التسويق بجامعة جورج واشنطن الأمريكية، أن الولايات المتحدة تمر بلحظة فارقة تؤثر على العالم أجمع، وأن ما تشهده حاليا ليس بجديد.

وقال "حسن"، خلال مداخلة عبر تطبيق "زووم" مع الإعلامي أحمد مجدي خلال برنامج "فنجان قهوة"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، إن الولايات المتحدة مرت بلحظات تاريخية مشابهة، آخرها كان سنة 1992 بمقتل مواطن أمريكي أيضًا، مشيرًا إلى تصادف وجوده وقتها في منطقة لوس انجلوس التي شهدت الأحداث.

وأضاف، أن أزمة كورونا ستؤثر على أمريكا والعالم، ولكن أحداث الشغب سيكون تأثيرها أقوى، مشيرًا إلى أنه من المتوقع أن يترك ثلاثي الرعب من الفيروس والبطالة وأعمال الشغب تأثيراته لمدة 10 سنوات مقبلة.

وتابع، أن الوضع الاقتصادي في مصر أفضل كثيرًا، وفرص التعافي من أزمة كورونا ستكون أسرع، مشيرًا إلى الاقتصاد الرقمي وتوطين الصناعة سيكون طوق النجاة لمصر والعالم من الأزمات.

وأكد ضرورة تسويق شعار "صنع في مصر" عالميًا، خاصة أن مصر تسير على الطريق الصحيح اقتصاديًا.