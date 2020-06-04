خطاب: وزير الإسكان يتابع الموقف التنفيذي لتطوير منطقة سور مجرى العيون

قال المهندس عمرو خطاب المتحدث باسم وزارة الإسكان، إن مشروع تطوير منطقة سور مجري العيون هو ضمن برنامج تخطيط وزارة الإسكان لإعادة الخريطة التاريخية للقاهرة القديمة والقاهرة التاريخية، لافتاً إلى أن هناك 5 مشروعات ضمن خطة التطوير منها "تطوير بحيرة عين الحياة، مجري العيون، ممشى أهل مصر، وتطوير ميدان التحرير، منطقة السلة".

وأضاف خطاب، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الحقيقة"، المذاع على فضائية إكسترا نيوز، أن مشروع تطوير مجرى العيون على مساحة 90 فدانا وسيكون المشروع تطويرا كاملا للمنطقة ويتضمن العديد من الأنشطة، المقاهي، المطاعم، وساحات مفتوحة للأنشطة الثقافية والمسرحية والفنون المسرحية إضافة لبعض الأنشطة المصاحبة للمطاعم وخلافة.

وتابع، أن وزير الإسكان كان يناقش قيادات الوزارة في المرحلة الأولى للمشروع القائمة على 90 فدانا والخطة الزمنية والتنفيذية، وحالياا تمت إزالة جميع الأماكن الخاصة التي كانت في المكان وإزالة جميع مصادر الخطورة وعمل جلسات إرشادية للعمالة الإنشائية.

وأكد، أنه خلال الأسابيع المقبلة سيتم البدء في تنفيذ المرحلة الأولى من المشروع، مشيرا إلى أنه تم نقل كافة المدابغ الموجودة فيها إلى منطقة بدر، وكان الهدف الأساسي هو الحفاظ على المواطنين الموجودين بالمنطقة وتم إتاحة وحدات سكنية لأهل المساكن بالكامل الذين أزيلت مساكنهم التي كانت تشكل خطورة عليهم.