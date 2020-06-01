بريد الوطن.. حِل أزمتى مع شركة المياه يا وزير الإسكان

أمتلك محل كوافير بمنطقة تريومف بمصر الجديدة يعمل منذ عام 73، قمت بتركيب عداد للمياه، دفعت ثمنه بالكامل، وكان استهلاكى الشهرى لا يزيد على متر واحد، ومنذ 15 سنة طلبت منى شركة المياه دفع 250 جنيهاً قيمة العداد مرة أخرى، وبالفعل دفعتها، ثم قررت إغلاق المحل منذ عامين وأوقفت النشاط، لكننى فوجئت بمطالبات من الشركة بتسديد 800 جنيه قيمة استهلاك 80 و90 متراً فى الشهر، توجهت بشكاوى للرقابة الإدارية فأنصفونى، وعدت أدفع 17 جنيهاً شهرياً، ثم فوجئت بالشركة تطالبنى بدفع 5 آلاف جنيه قيمة العداد للمرة الثالثة، وحين رفضت خفضوا المبلغ لـ1500 جنيه، أناشد الدكتور عاصم الجزار التدخل لحل أزمتى مع الشركة.

إسماعيل يوسف عفيفى

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