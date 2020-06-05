الحاج شيبوب "قاهر كورونا": "الحمد لله.. فرحة الشفاء مش سيعاني"

استعرض الإعلامي أحمد فايق في برنامجه "مصر تستطيع" المذاع عبر فضائية "dmc" حالة الحاج عبدالمنعم شيبوب، المعمر صاحب الـ93 عاما، والمتعافى من فيروس كورونا المستجد.

القصة كما حكاها حفيده، بدأت بأعراض البرد العادية، إلا أن حالة الجد لم تستجب لأدوية البرد، وتوصل حفيده الذي يعمل مساعد صيدلي مع أحد أقاربه الذي يعمل إخصائي تحاليل طبية، وطلب منه عينة لتحليلها، وفور ظهور نتيجة التحليل نصحه بالتوجه للمستشفى لإجراء مسحة له.

وفور وصول الحاج عبدالمنعم للمستشفى سحبوا منه مسحة وتبين إيجابيتها لفيروس كورونا المستجد، وتم نقله لمستشفى كفر الدوار للعزل.

الدكتور ياسر زايد مدير المستشفى، أكد أن الحاج عبدالمنعم هو "قاهر كورونا" نظرًا لأنه من أكبر المعمرين، واستطاع الانتصار على الفيروس والنجاة منه.

الحاج عبدالمنعم أثنى على تعامل الطواقم الطبية معه واهتمامهم به، مؤكدًا أنه يؤمن بقضاء الله وقدره: "الفرحة مش سيعاني، بقيت أقول الحمد لله ربنا شفاني وعفاني، ونحمد ربنا".