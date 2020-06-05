التنمية المحلية: حركة التنقلات الجديدة تضم 161 قيادة

قال الدكتور خالد قاسم مساعد وزير التنمية المحلية، والمتحدث الرسمي باسم الوزارة، إن حركة تنقلات القيادات بالمحافظات والمحليات جاءت في وقتها، مشيرًا إلى أنها تضم 161 قيادة.

وأضاف "قاسم"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد موسى، في برنامج "خط أحمر"، المذاع على قناة "الحدث اليوم"، أن الوزير وجه القيادات الجديدة بأن كل منهم سيتولى مهام عمله بعد غد السبت.

وتابع، أن الوزير أكد لهم أن جميع القيادات في خدمة المواطنين، وأنه يجب عليهم سرعة تلبية احتياجاتهم وحل مشكلاتهم، فضلًا عن إزالة التعديات على أراضي الدولة.

https://youtu.be/TtX4mmpNNnY

واستكمل، أن الوزير أكد أيضًا على الاهتمام بأعمال النظافة وكافة الإجراءات الاحتياطية والاحترازية لمواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد، من خلال رفع القمامة بإستمرار.