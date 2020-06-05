"بشهادة معتمدة".. تفاصيل دورة التخطيط الوظيفي من "الشباب" ومايكروسوفت

تقدم وزارة الشباب والرياضة منذ بداية الحظر عددا من الدورات والتدريبات للشباب أونلاين، بهدف تطوير قدراتهم، وحتى يتم تأهيلهم للسوق العمل.

ومن تلك التدريبات التي تقدمها "الشباب" دورة التخطيط الوظيفي، والتي تتم بالتعاون مع منصة طور وغير وشركة مايكروسوفت، وتهدف إلى الإجابة عن تساؤلات مثل كيف يمكن معرفة إمكانياتك بشكل واضح وبطرق علمية.

وتجيب على أسئلة مثل كيف تحدد المسار الوظيفي المناسب؟ كيف تنجح في سوق العمل، وتستعرض "الوطن" في التقرير التالي كيفية الاشتراك في تلك الدورة التدريبية.

موعد دورة التخطيط الوظيفي

تنعقد المحاضرة التمهيدية لدورة التخطيط الوظيفي يوم الأحد 7 يونيو 2020

من الساعة 12 ظهرا إلى الساعة 1:30 ظهرا

و من الساعة 6 مساء إلى الساعة 7:30 مساء

وسيبدأ التدريب أيام 7 و 8 و 9 و 10 و11 يونيو 2020 في المواعيد التالية...

من الساعة 12 ظهرا إلى 3.30 عصرا (فترة صباحية).

ومن الساعة 6 مساء إلى الساعة 9.30 مساء (فترة مسائية).

خطوات الاشتراك في الدورة اون لاين.

يتم ذلك من خلال تسجيل بيانات مثل الاسم رباعي، رقم الهاتف، وصورة الرقم القومي، وغيرها من البيانات، ويمكن التسجيل من هنـــــــا.

يذكر أن الدورات التدريبية التي تقدمها وزارة الشباب والرياضة هي مجانية تماما، ويحصل بعد الدارس على شهادة الكترونية معتمدة من شركة مايكروسوفت.