"خريجي الأزهر" تدين الهجوم الإرهابي على مسجد في أفغانستان

أدانت المنظمة العالمية لخريجي الأزهر الهجوم الإرهابي الذي استهدف مسجدا في مدينة كابول بأفغانستان، مما أسفر عن سقوط عدد من القتلى والمصابين.

وقالت المنظمة في بيان لها: إن الإسلام قد عصم دماء البشر جميعا، وتوعد من اعتدى على الأرواح والأنفس المعصومة بأشد العقاب، فقد قال تعالى: (مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا) [المائدة: 32].

وأكدت المنظمة أن استهداف دور العبادة وقتل الأبرياء، عمل إجرامي آثم، يخالف تعاليم الأديان، التي دعت إلى حماية دور العبادة واحترامها والدفاع عنها، وقد قال تعالى: (ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا) [الحج: 40].

وتقدمت المنظمة في ختام بيانها بخالص الابتهال إلى الله تعالى أن يجنب العالم كله ويلات الإرهاب والتطرف.