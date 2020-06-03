نقابة القراء تنعي الدكتور القوصي: تميز بوسطية واعتدال الأزهر الشريف

نعت نقابة محفظي وقراء القرآن الكريم العامة بمصر، أحد أعلام الإسلام البارزين، الأستاذ الدكتور محمد عبد الفضيل القوصي وزير الأوقاف الأسبق وعضو هيئة كبار العلماء وعضو المجلس الأعلى للأزهر الشريف وعضو مجمع اللغة العربية ورئيس مجلس إدارة المنظمة العالمية لخريجي الأزهر الشريف، الذي توفي اليوم عن عمر ناهز 71 عاما.

وقال محمد الساعاتي المتحدث الرسمي لنقابة محفظي وقراء القرآن الكريم: إن مجلس النقابة إذ ينعى ببالغ الحزن والأسى رحيل أحد أعلام رجالات الإسلام البارزين الذي أفني حياته في خدمة الدين والعلم والأزهريين جميعا.

وقال الشيخ محمد حشاد شيخ عموم المقارئ المصرية والقائم بأعمال نقيب القراء: لقد فقدت مصر علما من أعلامها البارزين الدكتور القوصي صاحب الفكر الوسطي المستنير المستند من وسطية واعتدال ديننا الحنيف الذي تعلمه الفقيد الراحل في الأزهر الشريف. ويحسب للراحل الكبير أنه أثرى المكتبة الإسلامية بالعديد من مؤلفاته النافعة في خدمة الإسلام والمسلمين والتي ستظل تشهد له إلى قيام الساعة.