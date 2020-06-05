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محمود مسلم

سعر اليورو اليوم الجمعة 5-6-2020 في مصر

سجل في البنك الأهلي 17.86 جنيه للشراء و18.09 جنيه للبيع

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الوطن
10:22 ص | الجمعة 05 يونيو 2020
سعر اليورو

سعر اليورو

يقدم "الوطن"، متوسط أسعار اليورو أمام الجنيه المصري، في عدد من البنوك وفق آخر تعاملات قبل اليوم الجمعة 5 يونيو الحالي.

سعر اليورو في البنك التجاري الدولي

سجل سعر اليورو في البنك التجاري الدولي نحو 17.97 جنيه للشراء، و18.13 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك الإسكندرية

سجل سعر اليورو في بنك الإسكندرية نحو 17.75 جنيه للشراء، و17.96 جنيه للبيع. 

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري

سجل سعر اليورو في البنك الأهلي نحو 17.86 جنيه للشراء، و18.09 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك مصر

سجل سعر اليورو في بنك مصر نحو 17.95 جنيه للشراء، و18.10 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك قناة السويس

سجل سعر اليورو في بنك قناة السويس نحو 17.97 جنيه للشراء، و18.13 جنيه للبيع.