بعد خمس سنوات من المعاناة.. التدخل السريع ينقذ مسنا يفترش الرصيف

وجهت نيفين القباچ وزيرة التضامن الاجتماعي فريق التدخل السريع المركزي، بمساعدة رجل مسن يفترش رصيف إحدى الشوارع منذ 5 سنوات وسط القاهرة في حالة إعياء شديد ولا يقدر على خدمة نفسه.

توجه الفريق على الفور إلى مكان تواجد المسن، وأجري دراسة حالة له وتبين أنه يدعى (رفعت س أ)، ويبلغ من العمر، 81 عاما، غير متزوج وكان يعمل ترزي وترك عمله لمرضه، وليس لديه أي أوراق تثبت شخصيته، ويتولى أصحاب المحال التجارية رعايته.

نجح الفريق في إقناع المسن بالانتقال والإقامة بإحدى دور الرعاية الاجتماعية في الجيزة، ليعيش حياة أفضل.

ويتلقى فريق التدخل السريع شكاوى وبلاغات انتهاكات مؤسسات الرعاية الاجتماعية، والأشخاص فاقدى الرعاية والمأوى على الخط الساخن 16439 وعلى الخط الساخن لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء 16528 وعلى صفحات تواصل الاجتماعي للوزارة التضامن الاجتماعي.