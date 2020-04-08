محافظ الإسكندرية يطلق إشارة البدء في تفعيل صلاحيات وحدة التدخل السريع

أطلق اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، إشارة البدء في تفعيل صلاحيات وحدة التدخل السريع بالمحافظة لمواجهة البناء المخالف والإشغالات والرصد علي مدار الساعة لأي أعمال مخالفة. جاء ذلك وفق توجيهات رئيس مجلس الوزراء بالتعامل بصورة حاسمة مع البناء العشوائي.

وحذر محافظ الإسكندرية بعدم التهاون في أي مخالفة وسيتم إزالتها فورا. وقال أنه سيتم التصدي بكل حزم لأي مخالفة تستغل انشغال الأجهزة التنفيذية في تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وأشار المحافظ إلى أن تفعيل صلاحيات وحدة التدخل السريع يأتي لتنفيذ الإزالات للمخالفات الفورية، وإيقاف أي أعمال للبناء المخالف أو التعدي على أملاك الدولة، وإزالة الإشغالات والتحفظ على مواد البناء والمعدات المستخدمة في المخالفات. موضحا أن المحافظة ستقوم بتكثيف حملات الإزالة الفورية للمباني المخالفة لتحقيق الانضباط السريع تنفيذا لتعليمات القيادة السياسية.

وفي هذا الإطار، تابع محافظ الإسكندرية أعمال الإزالة الفورية التي أمر بتنفيذها لبناء بدون ترخيص بشركة اليسر بمنطقة أبيس الثانية، على الطريق الزراعي، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة تجاهها. وذلك بحضور اللواء محمد عبد الوهاب سكرتير عام المحافظة بالإنابة، واللواء حمدي الحشاش، والمهندسة سحر شعبان رئيس حي شرق.