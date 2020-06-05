وزيرة التخطيط: دور صندوق "القومي للأجور" برز خلال أزمة كورونا

أكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، ورئيس المجلس القومي للأجور، أن المجلس يضم مجموعة من الوزارات ويهدف بدوره لعقد اجتماعات مع اتحاد الصناعات، الغرف السياحية، اتحاد المقاولين وغيرهم للعمل على استمرارية موائمة بين مستويات الأجور والأسعار، لافتة أن دور المجلس برز مهامه بشكل كبير خاصة في ظل أزمة كورونا الحالية وتضرر بعض القطاعات جراء أزمة انتشار الفيروس.

وأضافت وزيرة التخطيط، ورئيس المجلس القومي للأجور، خلال تقرير خاص أذاعه برنامج "صباح الخير يا مصر" عبر فضائية مصر الأولى، أن المجلس القومي للأجور يؤكد فكرة التضامن والتكاتف الاجتماعي لدعم القطاعات المتضررة عقب أزمة كورونا.

وأشارت إلى أن العمالة المنتظمة تتبع صندوق الطوارئ يتم تجميع البيانات خلالها سواء من قطاع السياحة أو من خلال القطاعات التي تضررت بشكل جزئي، لافتة إلى أن الدور الأساسي للمنشآت هو الحفاظ على العمالة الخاصة بها.

وتابعت أن الدولة المصرية منحت القطاعات المتضررة من فيروس كورونا تأجيلات لكل المستحقات المالية عن طريق تقديم طلب للوزير المعنى بهذا الأمر بهدف تقديم تيسيرات لحل أزمتهم.