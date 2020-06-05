مصرع طفلة صعقا بالكهرباء بسوهاج.. والتحريات تكشف إهمال الأب

لقيت طفلة مصرعها صعقا بالكهرباء إثر ملامستها سلك عار بمنزلها بدائرة مركز دار السلام في محافظة سوهاج، حيث جرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى دارالسلام المركزي، وأخطرت النيابة العامة.

تلقى اللواء حسن محمود مدير أمن سوهاج، إخطارا من مأمور مركز شرطة درالسلام يفيد ورود إشارة من مستشفى دارالسلام المركزي بوصول "ريتاج.ا.ح"، 3 سنوات، وتقيم بناحية دائرة المركز "جثة هامدة" ادعاء صعق كهربائي.

وتبين من الفحص وسؤال والدها "أبو الفتوح.ح"، 33 عاما، عامل ويقيم بذات الناحية، أنه حال لهو الطفلة بالمنزل لمست إحدى الأسلاك الكهربائية العارية، ما نتج عنه صعقها ووفاتها ونفى الشبهة الجنائية.

حرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.