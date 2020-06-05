بعد انقطاع 10 أسابيع.. الجامع الأزهر يقيم صلاة الجمعة

تؤدى صلاة الجمعة اليوم في الجامع الأزهر الشريف، بعد انقطاع دام أكثر من عشرة أسابيع، وبالتحديد يوم 21 مارس الماضي بعد قرار الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر بتعليق صلاة الجماعة بالجامع بسبب وباء كورونا.

وأعلن الأزهر الشريف عن إقامة صلاة الجمعة في الجامع الأزهر بحضور أئمة الجامع والعاملين به فحسب، مع اتباع الإجراءات الاحترازية للحماية من وباء كورونا.

وأوضح الأزهر الشريف أن خطبة الجمعة المقبلة سيلقيها، اليوم، الدكتور أحمد عمر هاشم، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر، عن "الإسلام في مواجهة النوازل والشدائد".

وستبث الخطبة على شاشات التلفزيون وصفحات الأزهر الشريف، في مواقع التواصل الاجتماعي.

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