بالفيديو.. عمدة مينيابوليس ينهمر في البكاء خلال جنازة فلويد

انهمرت دموع عمدة مينيابوليس، وهو يركع بجانب النعش لجورج فلويد خلال مراسم الجنازة، التي أقيمت مساء أمس الخميس.

وشوهد العمدة جاكوب فراي، وهو يسند رأسه على يده ويبكي أمام نعش المقتول جورج فلويد البالغ 46 عاما، وفقا لما نشرته وكالة "سبوتنيك".

وحدثت اللحظة العاطفية في الدقائق التي سبقت الخدمة في جامعة نورث سنترال، حيث ألقى القس خطابا، داعياً الحاضرين إلى مطالبة الشرطة قائلا: "ارفعوا ركبتكم عن أعناقنا".

واندلعت احتجاجات مناهضة للعنصرية واشتباكات مع الشرطة في العديد من المدن الأمريكية، بعد مقتل المواطن الأمريكي من أصول أفريقية، جورج فلويد، أعزل السلاح، خنقا تحت ركبة شرطي في مدينة مينيابوليس أثناء عملية الاحتجاز يوم 25 مايو الماضي.

وتحول هذا الحدث إلى مظاهرات واسعة النطاق، ليس فقط في الولايات المتحدة بل وفي مدن العالم، لينضم الآلاف إلى المسيرات التضامنية مع قضية "جورج فلويد".